Nel tumultuoso dibattito sulla giustizia italiana, tornano a far discutere le parole di Maurizio Fumo, ex magistrato della Cassazione. La condanna di Alberto Stasi, avvenuta con prove schiaccianti, solleva interrogativi sul sistema giudiziario e sulla sua capacitĂ di garantire veritĂ e giustizia. Un caso che rimane vivo nella memoria collettiva, simbolo di una giustizia che deve sempre cercare il giusto equilibrio tra legge e umanitĂ .

Le parole di Maurizio Fumo, ex magistrato e Presidente della quinta sezione della Corte di Cassazione che, nel dicembre 2015, condannò in via definitiva a sedici anni di carcere Alberto Stasi, riconoscendolo responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Garlasco, il giudice della Cassazione: “Ipotesi su Sempio deboli, Stasi fu condannato con prove chiare”

Garlasco, errori e omissioni della prima inchiesta. Ma la Cassazione nel 2016 stabilì “Stasi colpevole oltre ogni ragionevole dubbio”

L'inchiesta sul delitto di Garlasco è stata segnata da errori e omissioni, sollevando dubbi sulla sua correttezza.

