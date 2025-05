garlasco i pm rianalizzano il traffico telefonico di sempio e degli amici la mattina del delitto

A Garlasco, il mistero del delitto si riaffaccia con nuove indagini: i pm stanno riesaminando il traffico telefonico di Andrea Sempio e dei suoi amici. Questo sviluppo non solo riaccende l'interesse per un caso intricato, ma rispecchia anche un trend più ampio nel sistema giudiziario italiano, dove la tecnologia gioca un ruolo cruciale nella risoluzione dei crimini. Quale segreto si nasconde dietro quelle chiamate? La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Proseguono le indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco che ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio. Nell'ampia riscrittura, allo stato preliminare, da parte dei pm ci sono anche i tabulati del cellulare del 37enne, all'epoca uno degli amici 18enni di Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo gli accertamenti, condotti dai carabinieri di Milano, sarebbero stati registrati sei contatti telefonici con gli amici Roberto Freddi e Mattia Capra, entrambi non indagati, la mattina in cui Chiara Poggi venne uccisa nella villetta di via Pascoli. Contatti di cui, secondo i pm di Pavia, non venne fatto alcun cenno nei verbali delle testimonianze dei ragazzi, che all'epoca erano poco più che maggiorenni, e su cui gli inquirenti hanno voluto fare approfondimenti con le nuove audizioni iniziate già nelle scorse settimane e con in sequestri dei vecchi telefoni.