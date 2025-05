Garlasco ennesimo colpo di scena | il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi Ecco perché

Il caso di Garlasco continua a sorprendere e a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica. La richiesta di revoca della semilibertà per Alberto Stasi segna un nuovo capitolo in una storia dai risvolti intricati. Questo colpo di scena riaccende il dibattito su giustizia e riabilitazione, temi sempre più centrali nel nostro contesto sociale. Riuscirà la giustizia a ristabilire l'equilibrio in una vicenda che ha scosso il Paese?

Il caso Garlasco nelle sue mille declinazioni non smette di stupire e di confermarsi uno dei più discussi della cronaca nera italiana. L’ultimo aggiornamento è di poco fa: quando è arrivata la notizia che la Procura Generale di Milano ha richiesto la revoca della semilibertà concessa ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi nel 2007. La motivazione principale riguarda un’intervista rilasciata da Stasi al programma televisivo Le Iene il 30 marzo 2025, considerata non autorizzata dalle autorità penitenziarie. Ma procediamo con ordine. Caso Garlasco, il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, ennesimo colpo di scena: il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi. Ecco perché

Garlasco, messaggio di Paola Cappa ad un amico: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”, Sempio ora dai Carabinieri a Milano

Nel contesto del caso di Chiara Poggi, un messaggio inviato da Paola Cappa a un amico riemerge, rivelando dettagli inquietanti.

