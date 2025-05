Garlasco e pedofilia | i file che hanno sconvolto Chiara Poggi

Un nuovo tassello si aggiunge al drammatico caso di Chiara Poggi, riaccendendo l'interesse su un tema scottante: la pedofilia. La scoperta di un file salvato dalla vittima due mesi prima della sua morte, contenente informazioni su questo delicato argomento, suggerisce che la verit√† potrebbe essere pi√Ļ complessa di quanto si pensi. Questo √® un tema che merita attenzione, non solo per il suo impatto sulla giustizia, ma anche per le implicazioni sociali che porta con s√©. Riuscir√†

Un nuovo dettaglio emerge nell'intricato caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Alla ricerca del movente nonostante la condanna di Alberto Stasi,¬†spuntano i casi di pedofilia. S√¨, perch√© √® tornato a galla il file sulla pedofilia salvato dalla ragazza nel giugno 2007 - due mesi prima dell'omicidio - sulla sua chiavetta usb.¬†Un documento che "conteneva una serie di articoli su reati di pedofilia a opera di membri della Chiesa". A riportare alcune righe lette dalla 26enne √® Gianluigi Nuzzi che su La Stampa scrive: "'Non accettare caramelle dagli sconosciuti. Siamo tutti cresciuti con questo monito nelle orecchie, bambini con il mondo da scoprire, insidie comprese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Garlasco e pedofilia: i file che hanno sconvolto Chiara Poggi

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, rimane avvolto nel mistero, nonostante la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione.

