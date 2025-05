Garlasco è guerra di perizie | la difesa di Sempio | Stasi è innocente

A Garlasco, la verità si fa sempre più complicata: la difesa di Andrea Sempio contesta le perizie sull’impronta numero 33, legata al delitto di Chiara Poggi. La guerra tra accuse e difese si intensifica, riflettendo un clima di crescente sfiducia nella giustizia. Ma il punto cruciale resta: quanto pesa una sola impronta in una storia avvolta nel mistero? La risposta potrebbe riscrivere il destino di un innocente.

È guerra di perizie tra accusa e difesa nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. Cruciale l'impronta numero 33, rinvenuta sul muro della scala dove è stato trovato il corpo di chiara poggi. Secondo il confronto dattiloscopico condividerebbe 15 punti con quella di Sempio. Un confronto fatto però solo con una foto, contesta il suo avvocato. L’impronta fu già analizzata e non contiene tracce di sangue. E accusa la Procura di usare tecniche vecchie spacciandole per nuove. Intanto, l’avvocato di Sempio spariglia: “Non solo è innocente, ma Stasi non c’entra nulla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, è guerra di perizie: la difesa di Sempio: "Stasi è innocente"

Delitto di Garlasco, i nuovi esami sul Dna e la “guerra” di periti e consulenti su tracce e oggetti

...esperti. L'attenzione si concentra sui nuovi esami del DNA, che potrebbero fornire elementi chiave per chiarire un caso rimasto irrisolto.

