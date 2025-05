Galliani | Domani tiferò per i nerazzurri nella finale di Champions

Adriano Galliani, simbolo di rivalità calcistica, sorprende tutti dichiarando il suo tifo per l’Inter nella finale di Champions. Questo gesto non solo segna un cambio di fronte, ma riflette anche il crescente spirito di unità tra le tifoserie italiane in un momento in cui il calcio nazionale sta cercando di riconquistare la sua gloria internazionale. Chi vincerà? La tensione è palpabile, e il supporto di Galliani aggiunge un tocco di teatro a questa storica sfida!

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza ed ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla finale di Champions.

Galliani: «Pronostico finale Coppa Italia? Inutile farlo, guardate partite come Inter Barcellona…»

Durante il Charity Gala Dinner a Roma, Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha espresso il suo parere sulla finale di Coppa Italia, dichiarando che fare pronostici è superfluo.