Galeata trekking verso il festival ’Os-servo’

È in programma domenica 1° giugno l’ultimo evento di avvicinamento alla seconda edizione di Os-servo Festival con al centro il tema ‘Opacità di confine’. Un festival itinerante in Val Bidente che toccherà dal 26 al 29 giugno i comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella. "Anche questa edizione – commentano gli organizzatori, in maggioranza donne – è un evento unico dedicato all’approfondimento della relazione tra comunità e ambiente che le ospita. Il festival, attraverso trekking, laboratori, una rassegna cinematografica, celebra il territorio nella sua accezione più ampia, abbracciando aspetti ambientali e culturali, con il desiderio di immaginare nuovi modi di abitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it