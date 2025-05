Galeata celebra la festa della Repubblica con il concerto della banda Alberto Albertini

Galeata celebra la Festa della Repubblica con un evento da non perdere! Il concerto della Banda Alberto Albertini, in programma a partire dalle 11 in Piazza Palareti, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e comunità. Un momento di riflessione e festa, che invita ogni cittadino a prendere parte a questa celebrazione collettiva, in un’epoca in cui il valore della partecipazione è più che mai essenziale. Non mancate!

Il Comune di Galeata rende omaggio alla Festa della Repubblica con un appuntamento che unisce solennità istituzionale e partecipazione collettiva. A partire dalle ore 11 Piazza Palareti accoglierà i cittadini per un momento condiviso di memoria e festa. L’evento sarà aperto dai saluti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Galeata celebra la festa della Repubblica con il concerto della banda "Alberto Albertini"

Cerca Video su questo argomento: Galeata Celebra Festa Repubblica Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

2 Giugno Festa della Repubblica: cosa si festeggia, parata e Frecce Tricolori a Roma

Riporta funweek.it: Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica. Ma cosa c’è da sapere su questo giorno così importante per il nostro Paese?

Festa della Repubblica, Mattarella celebra la “sovranità dell’Europa” e la Lega lo attacca. Schlein: “Meloni prenda le distanze”. Tajani: solidarietà al Quirinale

Come scrive repubblica.it: "Nessuna polemica col presidente della Repubblica. Oggi è la festa degli ... Meloni al Capo dello Stato nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica, i cui valori sono incarnati proprio ...

Festa della Repubblica, perché si celebra il 2 giugno. Storia e curiosità

Secondo quotidiano.net: Quanto alla nuova Costituzione, entrò in vigore il 1º gennaio 1948. La Festa della Repubblica La prima Festa della Repubblica venne celebrata nel 1947, in concomitanza con l'anniversario del ...