Galaxy S25 Ultra 512 GB scontato di 590€ e iPhone 16 Pro Max di 294€

Oggi è il giorno perfetto per aggiornare il tuo smartphone! Il Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB è scontato di ben 590€, mentre l'iPhone 16 Pro Max ti aspetta con un’eccezionale riduzione di 294€. Queste super offerte non solo rispondono alla crescente domanda di tecnologia avanzata, ma rappresentano anche un'opportunità imperdibile per abbracciare l'innovazione. Approfitta di questo momento e scopri il tuo nuovo alleato tecnologico!

Galaxy S25 Ultra nella versione da 512 GB è scontato di 590€ su Amazon e iPhone 16 Pro Max di 294€, è una giornata di offerte eccezionale che non puoi farti sfuggire se cerchi un nuovo top di gamma che possa sostituire il tuo vecchio modello. Ma, se cerchi anche medio gamma in offerta, non sono i soli in sconto.

Nuova super offerta per Samsung Galaxy S25 Ultra: finalmente sotto i 1000€ su Amazon

Scopri la nuova super offerta per il Samsung Galaxy S25 Ultra, ora disponibile su Amazon a meno di 1000€! Approfitta di prezzi imperdibili per le versioni da 256 e 512 GB, tutte vendute e spedite direttamente da Amazon.

Samsung Galaxy S25 Ultra in sconto su Amazon: c'è anche un Galaxy Book 4 in regalo

Ben 520€ di sconto e Galaxy Book4 in regalo con Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB

Volantino Unieuro all'11 giugno: 41 pagine di offerte, ci sono PS5, Galaxy S25 Ultra e TV OLED

