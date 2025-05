Gaffe ad Affari Tuoi | De Martino chiede la foto del cane la regia mostra quella del marito della concorrente

Una gaffe che ha fatto sorridere! Nella recente puntata di “Affari Tuoi”, Stefano De Martino ha chiesto una foto del cane, ma la regia ha mostrato quella del marito della concorrente. In un periodo in cui il piccolo schermo è saturato da tensioni e drammi, momenti come questi ci ricordano l'importanza di ridere e divertirsi. La spontaneità di queste situazioni può trasformare una serata sfortunata in un ricordo indimenticabile!

Partita decisamente sfortunata quella di Elisea ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda il 30 maggio. A "salvare" la serata una gaffe della regia a inizio puntata: il conduttore Stefano De Martino chiede la foto di un cane, ma sullo schermo compare quella del marito della concorrente.

