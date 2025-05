Gabry Ponte è pronto a far ballare San Siro con il suo primo concerto negli stadi

Sabato 28 giugno, San Siro si prepara a vibrare come mai prima d'ora! Gabry Ponte, il re delle hit dance, porterà il suo primo concerto negli stadi, trasformando l'iconico stadio in una mega dancefloor. Questo evento non è solo un concerto, ma un capitolo storico: il primo DJ a far ballare Milano. Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica e della danza. Pronti a scatenarvi?

Sabato 28 giugno Gabry Ponte si esibirà dal vivo a San Siro. Uno show unico, dal momento che Ponte sarà il primo dj della storia a far ballare lo stadio di Milano. Per l'occasione, San Siro si trasformerà infatti nella più grande dancefloor italiana con "San Siro Dance' powered by RTL 102.5. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Gabry Ponte è pronto a far ballare San Siro con il suo primo concerto negli stadi

Cerca Video su questo argomento: Gabry Ponte Pronto Far Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, tutto pronto per il Kiss Kiss Way: sul palco di Piazza Plebiscito anche Gabbani e Gabry Ponte; “Ho perso molti soldi, fidandomi di persone sbagliate. A 21 anni non sei davvero pronto; Eurovision 2025, le riflessioni di San Marino dopo l’ultimo posto; Ci sono Coma Cose, Fabri Fibra, Gabry Ponte tra i nuovi singoli del 23 maggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gabry Ponte, gareggio per San Marino ma porto colori dell'Italia

Da msn.com: C'è l'estone Tommy Cash con la sua Espresso Macchiato, ci sono Kolë Laça e Beatriçe Gjergji' per l'Albania che da anni vivono nel nostro Paese, c'è Mariana Conte per Malta, con padre italiano.

Gabry Ponte all'Eurovision 2025, chi è il dj che gareggia per San Marino: età, dove vive, i figli, la malattia, la carriera e il successo social

Si legge su msn.com: "Tutta l'Italia" è stata prima la canzone ufficiale di Sanremo 2025, poi quella che ha vinto Sanmarino Song Contest. Gabry Ponte ...

Gabry Ponte all'Eurovision per San Marino ma con i colori dell’Italia

Da repubblica.it: E soprattutto c'è il torinese Gabry Ponte: "Con la bandiera di San Marino e i colori dell'Italia". Il dj e producer, clase 1973, è pronto a far ballare il pubblico con Tutta l'Italia (il jingle ...