gabrielli verso l addio orasì pronto il sostituto

Clamoroso all’OraSì. Con tutta probabilità Andrea Gabrielli non sarà l’allenatore dei giallorossi nella prossima stagione. Al momento il condizionale è d’obbligo, ma è quanto trapela dai rumors usciti nelle ultime ore che vedono il tecnico vicino alla firma con la nuova Orzinuovi che si unirà con Crema e giocherà in B Nazionale. Se fosse confermata, la decisione del coach marchigiano sarebbe comprensibile visto che la dirigenza gli ha proposto uno scenario identico a quello dello scorso anno, ovvero una squadra costruita per salvarsi dato il budget ridotto, ma soprattutto non è mai parsa molto intenzionata a spingere per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net