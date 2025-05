Gabriele Salvatores | Solo senza confini le parole diventano cinema

Gabriele Salvatores ci invita a esplorare un nuovo orizzonte con "Solo senza confini", un progetto che trasforma le parole in immagini nel cuore di Gorizia e Nova Gorica. Questa prima Capitale europea della cultura transfrontaliera apre le porte a una ricca esperienza culturale, con eventi come “Corti senza confine”. Un viaggio che celebra l’arte e la connessione, dimostrando che la cultura non ha limiti. Non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura!

“Un viaggio da fare” verso Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia), insieme titolari della carica di Capitale europea della cultura, per la prima volta transfrontaliera, nel ricco programma “ GO!2025 ”. Tra gli eventi, “ Corti senza confine ”, 8 cortometraggi che debutteranno alle giornate Fice in edizione borderless (30 settembre – 3 ottobre a Gorizia e Nova Gorica). Selezionati da una giuria presieduta da Gabriele Salvatores, che ieri a Milano, a Palazzo Morando, nell’ambito della mostra “Un viaggio da fare” (opere d’arte-porte sui paesaggi geografici e culturali del Friuli Venezia Giulia), ha presentato i soggetti vincitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gabriele Salvatores: "Solo senza confini le parole diventano cinema"

