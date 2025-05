Gabriele Salvatores annuncia il nuovo progetto | un noir sugli scacchi tratto da La variante di Lüneburg

Gabriele Salvatores sorprende tutti con un nuovo progetto: un noir sugli scacchi ispirato a "La variante di Lüneburg". Ambientato nell'affascinante Trieste, il film promette di catturare l'attenzione di cinefili e appassionati di letteratura. Un cambio di rotta per il regista, che dopo aver esplorato temi come l’immigrazione, si tuffa in un universo di strategia e mistero. Prepariamoci a una sfida avvincente tra mente e destino!

Ispirato al cult di Paolo Maurensig del 1993, il film di Salvatores sarà ambientato nuovamente a Trieste, città di cui il regista napoletano si è detto 'innamorato'. Dopo infanzia, immigrazione e italoamericani, Gabriele Salvatores cambia completamente atmosfere per il suo prossimo film, che sarà ispirato al noir di Paolo Maurensig La variante di Lüneburg. Salvatores farà ritorno nell'amata Trieste, location di alcuni dei suoi film tra cui i due capitoli de Il ragazzo invisibile e parte di Napoli - New York, dove è stata ricreata la Grande Mela, ma stavolta la storia sarà ambientata esplicitamente nel capoluogo giuliano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gabriele Salvatores annuncia il nuovo progetto: un noir sugli scacchi tratto da La variante di Lüneburg

Gabriele Salvatores: "Solo senza confini le parole diventano cinema"

Gabriele Salvatores ci invita a esplorare un nuovo orizzonte con "Solo senza confini", un progetto che trasforma le parole in immagini nel cuore di Gorizia e Nova Gorica.

Cerca Video su questo argomento: Gabriele Salvatores Annuncia Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvatores girerà a Trieste un film tratto da “La variante di Lüneburg”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gabriele Salvatores annuncia il nuovo progetto: un noir sugli scacchi tratto da La variante di Lüneburg

Secondo msn.com: Dopo infanzia, immigrazione e italoamericani, Gabriele Salvatores cambia completamente atmosfere per il suo prossimo film, che sarà ispirato al noir di Paolo Maurensig La variante di Lüneburg. Salvato ...

Salvatores, il mio nuovo film da 'La variante di Luneburg'

Si legge su msn.com: Sarà tratto dal romanzo La variante di Luneburg di Paolo Mauresing il prossimo film del regista Gabriele Salvatores: lo ha annunciato lo stesso premio Oscar, presentando gli 8 cortometraggi vincitori ...

Gabriele Salvatores: "Solo senza confini le parole diventano cinema"

Riporta msn.com: Il regista e i corti di “GO! 2025“, per la Capitale della cultura Gorizia-Nova Gorica "Pronto a girare in Friuli il mio nuovo film “La variante di Lüneburg“, da Maurensig" .