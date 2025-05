Gabriel Fede del Team Beltrami Tsa Tre Colli conquista il 2 posto a San Giovanni Val d’Arno

Un altro trionfo per il Team Beltrami Tsa Tre Colli! Gabriel Fede conquista un meritatissimo 2° posto nella categoria Under 23 Elite a San Giovanni Val d'Arno. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma testimonia l'importanza della preparazione e dello spirito di squadra in un'epoca in cui il ciclismo sta vivendo un rinascimento tra i giovani. La determinazione di Fede ci ricorda che il futuro del ciclismo italiano è luminoso!

Il Team Beltrami Tsa Tre Colli agguanta il podio: 2° posto nella categoria Under 23 Elite per Gabriel Fede, arpionato l’altro ieri nel territorio di Arezzo. "Il nostro atleta ha dimostrato ancora una volta di avere gamba e personalità", afferma il direttore sportivo Roberto Miodini. "Ha corso con intelligenza, è stato molto generoso e ha raccolto un risultato importante, di buon livello. Siamo molto soddisfatti per la sua crescita. Ora contiamo il lavoro e ci concentriamo sulle gare che ci sono all’orizzonte". La corsa si è svolta a San Giovanni Val d’Arno sulla distanza di 175 chilometri, con tracciato piuttosto vario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gabriel Fede del Team Beltrami Tsa Tre Colli conquista il 2° posto a San Giovanni Val d’Arno

Cerca Video su questo argomento: Gabriel Fede Team Beltrami Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Team Beltrami: 2° posto per Fede a San Giovanni Valdarno; Team Beltrami TSA Tre Colli: SECONDO POSTO PER GABRIEL FEDE AL TROFEO CITTÀ DI SAN GIOVANNI VALDARNO; Gabriel Fede del Team Beltrami Tsa Tre Colli conquista il 2° posto a San Giovanni Val d’Arno; 8° Trofeo Città di San Giovanni Valdarno – San Giovanni Valdarno (Ar). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gabriel Fede del Team Beltrami Tsa Tre Colli conquista il 2° posto a San Giovanni Val d’Arno

sport.quotidiano.net scrive: Gabriel Fede brilla nella categoria Under 23 Elite con un 2° posto a San Giovanni Val d’Arno, dimostrando talento e determinazione.

Team Beltrami: 2° posto per Fede a San Giovanni Valdarno

Lo riporta sportparma.com: Splendida prestazione di Gabriel Fede al Trofeo Città di San Giovanni Valdarno per Elite e U23, andato in scena ieri in provincia di Arezzo. Il cuneese classe 2003 del Team Beltrami TSA-Tre Colli ha c ...

Team Beltrami e Velo Club pronte a scattare

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Le formazioni sono il Team Beltrami Tsa Tre Colli e il Velo ... Gli atleti sono Filippo Agostinacchio, Andrea Biancalani, Edoardo Burani, Gabriel Fede, Giulio Giraudo, Simone Impellizzeri, Filippo ...