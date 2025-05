Gabart Bartalat | la donna turkmeno-italiana e il viaggio tra ricordi polizia e panzanella

Gabart Bartalat, la donna turkmeno-italiana, ci invita a riflettere sull'identità e i legami culturali in un viaggio che mescola ricordi e sapori. La sua storia, ricca di sfide e colori, si intreccia con le tradizioni culinarie della panzanella, simbolo di un'Italia che abbraccia le diversità. Un racconto intrigante, dove ogni dettaglio ci spinge a esplorare il nostro passato e le radici che ci uniscono. Non perdetevi questo affasc

Dopo il giallo risolto da Rossi, quello del fungo e del prete matrimonialista, mi ero dimenticato di raccontarvi della Bartalat. Gabart Bartalat: viso grande ma non propriamente asiatico, con tratti orientali; seno prorompente, come due palloni misura 3; e un fondoschiena ben distinto dalla vita, quasi come quelli da misura 4 e mezzo. Una volta, dal Peccianti Landi, vicino al Giommoni, vendevano palloni di cuoio con camera d'aria in varie misure. Da bambino mi fermavo sempre a guardarli, gonfi, marrone lucido quasi brillante. Per la mia Prima Comunione me ne regalarono uno misura 4, con le cuciture dure che, se non venivano unte, provocavano ferite – soprattutto quando colpivi di testa.