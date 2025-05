G S Meomartini vittoria in gara-2 contro Salerno e salvezza conquistata

Il G.S. Meomartini ha trionfato in gara 2 contro Salerno, conquistando una salvezza che sembrava sfuggente. In un campionato avvincente e ricco di emozioni, la squadra di Massimo Tipaldi ha dimostrato che il lavoro di squadra e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di resilienza per tutti coloro che affrontano le sfide della vita. Celebriamo insieme questa impresa!

Tempo di lettura: 2 minuti L'interminabile campionato di Divisione Regionale 1 del G.S. Meomartini, iniziato il 9 ottobre, si è finalmente concluso. Dopo 34 gare di stagione regolare ed altre 5 di playout, il 29 maggio la squadra guidata da Massimo Tipaldi ha vinto anche gara 2 a Salerno contro Open Basket conquistando la salvezza e, quindi, il diritto di disputare lo stesso campionato anche nella stagione sportiva 20252026. È stato un anno difficile nel quale si sono susseguiti infortuni anche gravi che hanno portato il roster a ridursi progressivamente, sia fra i senior che fra gli under. Solo in occasione della prima partita di campionato la compagine beneventana è stata al completo.

