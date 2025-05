Futuro Conte a Napoli De Laurentiis | Avanti tutta più forti di prima Antonio | Era giusto rivedersi

Antonio Conte e il Napoli, un legame che si rinsalda nel segno della determinazione. Dopo momenti di riflessione, l’allenatore e la società di De Laurentiis hanno scelto di puntare su un futuro ambizioso, dove la crescita è al centro del progetto. Questo è il momento perfetto per il Napoli: il calcio italiano riparte, e i partenopei vogliono essere protagonisti. Pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di successi!

Antonio Conte e il Napoli. La storia continua. L'allenatore azzurro e il club di Aurelio De Laurentiis hanno deciso di continuare insieme ancora per la prossima stagione dopo le riflessioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Futuro Conte a Napoli, De Laurentiis: «Avanti tutta, più forti di prima». Antonio: «Era giusto rivedersi»

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Futuro Conte Napoli De Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conte resta al Napoli? La 'verità' di De Laurentiis. Poi l'annuncio sul Papa; Napoli, De Laurentiis: Conte ha un contratto di tre anni; Futuro Conte a Napoli, De Laurentiis conferma: «Avanti tutta, più forti di prima»; Conte-Napoli, 48 ore per decidere il futuro. La Juve resta in attesa. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Laurentiis-Conte: il futuro del Napoli è cominciato

Scrive ilmattino.it: Tanto rumore per nulla. Ora è sicuro: Conte rimane al Napoli. Addirittura, in teoria, persino con un ritocco della parte fissa dell’ingaggio (da 6,5 a 7,5 milioni). E forse, ma ...

Perché Conte ha deciso di restare al Napoli: come lo ha convinto De Laurentiis, non solo soldi

Riporta fanpage.it: I motivi della permanenza di Antonio Conte a Napoli: la forza degli argomenti di De Laurentiis, non solo soldi sul tavolo ...

Futuro Conte a Napoli, De Laurentiis conferma: «Avanti tutta, più forti di prima»

Si legge su msn.com: Antonio Conte e il Napoli. La storia continua. L'allenatore azzurro e il club di Aurelio De Laurentiis hanno deciso di continuare insieme ancora per ...