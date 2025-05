Futball Cava Ronco capitan Denis Melandri rinnova

Il Futball Cava Ronco blinda il suo “muro” difensivo: Denis Melandri rinnova fino al 2026! Con oltre cento presenze e un contributo fondamentale in campo, il difensore centrale rappresenta un pilastro della squadra. Questo rinnovo non solo sottolinea la fiducia nel talento locale, ma riflette anche un trend di valorizzazione dei giocatori di lunga esperienza nei club, essenziale per costruire una rosa competitiva e coesa. Non perderti le prossime sfide!

Il difensore centrale Denis Melandri farà parte della rosa del Futball Cava Ronco anche per la stagione sportiva 202526. Nato a Faenza il 20 settembre 1989, Melandri è approdato in biancorosso nella stagione 202122 e da allora ha collezionato oltre cento presenze ufficiali e realizzato cinque. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Futball Cava Ronco, capitan Denis Melandri rinnova

