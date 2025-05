Furto nella sede CNA di Salerno la direttrice Paolillo | Il ladro tenga gli spiccioli e restituisca il resto contenuto nello zaino

Un furto nella sede della CNA di Salerno scuote il mondo dell'artigianato locale. La direttrice Paolillo lancia un appello insolito: "Tenga gli spiccioli, ma restituisca il resto". Questo episodio mette in luce non solo la fragilità della sicurezza, ma anche l'importanza del supporto comunitario per le piccole imprese. In un'epoca in cui l'artigianato sta cercando di rilanciarsi, la solidarietà diventa fondamentale. Restituiamo valore al nostro impegno!

Furto nella sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (CNA) di Salerno, in via Marano, traversa di Corso Vittorio Emanuele. Un uomo si è introdotto all’interno degli uffici e ha sottratto uno zaino di proprietà del direttore della CNA. Il ladro è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Furto nella sede CNA di Salerno, la direttrice Paolillo: "Il ladro tenga gli spiccioli e restituisca il resto contenuto nello zaino"

