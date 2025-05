Furto in Cna Salerno ecco il video del ladro | amarezza e rabbia della direttrice Paolillo

Un furto inaspettato ha colpito la nuova sede della CNA di Salerno, scatenando l'amarezza della direttrice Simona Paolillo. Mentre il mondo del lavoro si adatta a nuove sfide, incidenti come questo mettono in luce le vulnerabilità delle piccole imprese. La clip del ladro, purtroppo, è un triste promemoria che la sicurezza è una priorità per tutti. Come reagirà ora la comunità imprenditoriale a questo episodio di violenza?

Tempo di lettura: 2 minuti E amareggiata per quanto accaduto la direttrice di Cna Salerno Simona Paolillo che nella nuova sede dell’associazione, dove si stavano ultimando gli ultimi preparativi dopo il trasferimento dai locali storici di Corso Vittorio Emanuele a quelli nuovi di via Marano 15 con i lavori ancora in corso e la necessitĂ di tenere la porta aperta, ieri, intorno alle 15, una persona ha pensato bene di introdursi e di portare via uno zaino. “ Non c’è tutela della privacy che possa rispettare chi tradisce la fiducia di chi ogni giorno lavora per il benessere degli artigiani dei cittadini e dei pensionati” dice oggi la CNA che ha denunciato pubblicamente quanto accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto in Cna Salerno, ecco il video del ladro: amarezza e rabbia della direttrice Paolillo

