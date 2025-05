Furti e spaccio a Milano super lavoro per la Polizia locale | 7 arresti in un giorno

Milano si conferma tra le metropoli più vive d'Italia, ma con un lato oscuro: sette arresti in un solo giorno evidenziano un'emergenza sicurezza crescente. Furti e spaccio alimentano un clima di tensione, colpendo il cuore dello shopping milanese. Un segnale d'allerta per i cittadini e un invito a riflettere su come proteggere la bellezza della nostra città. La polizia è al lavoro, ma serve l'impegno di tutti per restituire Milano alla sua vitalità.

Milano – Sette persone sono state arrestate nella giornata di ieri, giovedì 289 maggio, dalla Polizia locale di Milano per furto, taccheggio e spaccio. Il primo episodio è accaduto in un grande magazzino di via Torino dove, attorno alle 16.30, due bulgare di 26 e 48 anni sono state fermate per aver rubato il portafogli a una donna che faceva shopping. Il secondo riguarda d ue peruviane, entrambe 22enni, attorno alle 18 in un negozio di intimo in Galleria Passarella, fermate dalle security dell'esercizio commerciale perché sorprese a rubare capi di abbigliamento e profumi dopo aver asportato le placchette antitaccheggio, eccetto quella sfuggita alla manomissione che ha fatto s cattare l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti e spaccio, a Milano super lavoro per la Polizia locale: 7 arresti in un giorno

Spaccio di hashish tra Monza e Milano: una soffiata e tre spacciatori arrestati

Un'operazione della Squadra Mobile della Questura ha portato all'arresto di tre cittadini italiani, di età compresa tra i 28 e i 60 anni, accusati di spaccio di hashish tra Monza e Milano.

Cerca Video su questo argomento: Furti Spaccio Milano Super Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ladri piranha di parti di auto: a Treviso e in tutta Italia cittadini esasperati dai “cannibali”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Furti e spaccio, a Milano super lavoro per la Polizia locale: 7 arresti in un giorno

Si legge su ilgiorno.it: Due donne sorprese a rubare un portafogli, altre due a rimuovere le placchette anticheggio da vestiti e profumi. Tre nordafricani in manette per possesso di ingenti quantitativi di hashish ...

Furti, rapine, spaccio di droga: a Milano 24 arrestati in due giorni (uno ogni due ore)

Lo riporta ilgiorno.it: Milano – Furti. Rapine. Spaccio di droga ... emerge dal bilancio di (super) lavoro degli agenti di via Fatebenefratelli tra venerdì e sabato: 24 arrestati in 48 ore. Praticamente uno ogni ...

Furti, spaccio e rapine a Milano, arrestate tredici persone

Scrive ansa.it: La Polizia di Stato a Milano, nel corso dell'intensificazione ... Da qui gli arresti e le denunce per spaccio, rapina, anche in farmacia, furto con strappo, furto e tentato furto.