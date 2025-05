Furti di rame nelle stazioni ferroviarie controlli della polizia in tutta la Sicilia

Furti di rame nelle stazioni ferroviarie: un fenomeno allarmante che colpisce non solo la Sicilia, ma l'intero Paese. L'operazione "Oro Rosso" ha visto coinvolti 35 agenti della Polfer, con 84 controlli e 26 siti ispezionati. Un dato interessante? Ogni furto di rame compromette la sicurezza e la puntualitĂ dei trasporti. Questo crescente trend evidenzia l'importanza della vigilanza per preservare le infrastrutture vitali del nostro Paese.

Sono 84 le persone controllate e 26 i siti sensibili ispezionati con 35 operatori della Polfer impegnati: è il bilancio della quinta giornata dell'anno denominata operazione "Oro Rosso" dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva: era il covo di una comunitĂ nomade dedita a furti di rame

Rozzano, 14 maggio 2025 - La polizia locale ha sgomberato una baraccopoli abusiva composta da 13 strutture, identificata come il covo di una comunitĂ nomade dedita a furti di rame.

