Furgone fermato a Novate nelle latte di vernice 15 kg di cocaina; lupo morto sulla Varesina a Cislago

Un controllo stradale a Novate Milanese ha svelato un traffico illecito sorprendente: 1,5 kg di cocaina nascosti in latte di vernice. Questo episodio evidenzia la crescente astuzia dei narcotrafficanti, capaci di camuffare la droga tra beni comuni. In un contesto in cui la lotta contro la droga è più che mai attuale, la comunità si interroga sulla sicurezza delle strade. E mentre i cittadini di Saronno si preparano al ballottaggio, la natura ci ricorda anche la

La nuova edizione del Notiziario si apre con la notizia del ritrovamento di 1,5 kg di cocaina nascosti in latte di vernice in un furgone fermato per un controllo stradale a Novate Milanese A Saronno vota solo uno su due: andranno al ballottaggio Rienzo Azzi e Ilaria Pagani. A Cislago è stato trovato un lupo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Folle fuga sulla Statale Adriatica sul furgone rubato alla ditta, fermato e denunciato dalla Polizia Locale

Folle fuga lungo la Statale 16 Adriatica: un furgone rubato ha scatenato il caos, ma la situazione è stata rapidamente gestita dalla Polizia Locale di Cesenatico.

Cerca Video su questo argomento: Furgone Fermato Novate Latte Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Novate, cocaina nel furgone e in magazzino: arrestato imbianchino insospettabile; L'imbianchino insospettabile con un chilo e mezzo di cocaina tra le latte di vernice: arrestato; Novate Milanese, maxi sequestro di cocaina: arrestato operaio di 57 anni; In mezzo alle latte di vernice nascondeva 1,5 chili di cocaina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Novate, cocaina nel furgone e in magazzino: arrestato imbianchino insospettabile

Segnala msn.com: L’uomo, 57enne incensurato, è stato fermato per un controllo stradale e fra le latte di vernice è stata trovata la droga ...

In mezzo alle latte di vernice nascondeva 1,5 chili di cocaina

primamilanoovest.it scrive: Viaggiava su un furgone con all'interno delle vernici ma nascondeva anche 1,5 chili di droga: i carabinieri hanno arrestato un operaio classe 1968. In mezzo alle latte di vernice nascondeva 1,5 chili ...

Novate Milanese, maxi sequestro di cocaina: arrestato operaio di 57 anni

Segnala ilnotiziario.net: Operaio di 57 anni arrestato a Novate Milanese: trasportava 1,5 kg di cocaina nascosta tra le vernici. Il sequestro è avvenuto durante un posto di blocco dei Carabinieri ...