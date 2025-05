Fuori ‘Something Beautiful’ il nuovo album di Miley Cyrus

Miley Cyrus torna con “Something Beautiful”, un album che promette di ridefinire il pop contemporaneo. In questa nuova era, l'artista affronta temi di autenticità e vulnerabilità, riflettendo il desiderio collettivo di connessione in un mondo sempre più frenetico. Il singolo “Easy Lover”, accompagnato da un video evocativo, è solo l’inizio. Non perderti l'occasione di scoprire come Miley continui a influenzare la scena musicale globale!

MILANO (ITALPRESS) – È uscito oggi, venerdì 30 maggio, “Something Beautiful” (ColumbiaSony Music), il nuovo attesissimo album di inediti di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’uscita dell’album è accompagnata dal video del nuovo singolo “Easy Lover”. Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto. L’album è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Fuori ‘Something Beautiful’, il nuovo album di Miley Cyrus

