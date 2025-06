Fumo stretta della Francia con stop all’aperto in zone frequentate dai bambini

La Francia avanza nella lotta al fumo, introducendo un divieto in aree all'aperto frequentate da bambini, come spiagge e parchi. Un passo importante per preservare la salute delle nuove generazioni, che si inserisce in un trend globale verso ambienti più sani. Questo provvedimento, valido dal primo luglio, non solo protegge i più piccoli, ma segna anche un cambio di mentalità nella società, sempre più attenta al benessere collettivo.

La Francia vieta il fumo all’aperto e in spiaggia: il provvedimento è in vigore dal primo luglio. Servizio di Letizia Davoli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Fumo, stretta della Francia con stop all’aperto in zone frequentate dai bambini

