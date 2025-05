Fumatori in provincia di Chieti | sono oltre 58 mila il 25% della popolazione tra i 18 e i 69 anni

In provincia di Chieti, oltre 58.800 fumatori rappresentano il 25% della popolazione tra i 18 e i 69 anni: un dato che fa riflettere. Con la Giornata mondiale senza tabacco alle porte, è fondamentale interrogarsi sulle abitudini di vita e sull'impatto del fumo sulla salute collettiva. Un'opportunità per promuovere stili di vita sani e coinvolgere la comunità in iniziative di prevenzione. È tempo di dire basta al fumo!

Sono 58.800 i fumatori stimati in provincia di Chieti, pari al 25% della popolazione tra i 18 e i 69 anni. Il dato emerge dal report del Servizio Igiene e sanità pubblica della Asl, elaborato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco grazie ai dati del sistema di sorveglianza Passi.

