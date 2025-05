Fuga di ammoniaca alla Bugin Carni | evacuazioni e allarme a Santa Maria di Sala

Un allarme che scuote la quiete di Santa Maria di Sala! La fuga di ammoniaca dallo stabilimento Bugin Carni ha costretto all'evacuazione della zona industriale, mettendo in evidenza l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale avere procedure di emergenza efficaci in un contesto produttivo sempre più orientato alla sostenibilità e alla salute pubblica. Rimanete informati, perché la sicurezza non è mai troppa!

Venerdì 30 maggio 2025, alle prime luci dell’alba, un incidente industriale ha scosso la tranquillità di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Una fuga di ammoniaca dallo stabilimento Bugin Carni, situato in via delle Industrie 10, ha costretto all’evacuazione dell’intera zona industriale e ha messo in allerta i residenti nel raggio di 350 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fuga di ammoniaca alla Bugin Carni: evacuazioni e allarme a Santa Maria di Sala

Fuga di ammoniaca alla ditta Bugin Carni, evacuato lo stabile e i residenti della zona industriale. «Non uscite di casa e tenete le finestre chiuse»

Un'improvvisa fuga di ammoniaca alla ditta Bugin Carni di Santa Maria di Sala ha destato preoccupazione: l’evacuazione dei dipendenti e l’invito ai residenti a rimanere in casa con finestre chiuse evidenziano la crescente attenzione per la sicurezza negli ambienti di lavoro, un tema sempre più attuale.

