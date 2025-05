Fruttagel fatturato in leggero aumento e numero di occupati stabile | ad Alfonsine 640 addetti

Fruttagel dimostra resilienza in un contesto globale di sfide, con un fatturato in leggero aumento e 640 addetti ad Alfonsine. Questo dato non è solo un segnale positivo per la cooperativa, ma si inserisce in un trend più ampio: la capacità del settore agroalimentare di adattarsi ai cambiamenti. Scoprire come Fruttagel affronta le difficoltà rende il quadro ancora più interessante, svelando strategie vincenti per un futuro sostenibile!

I dati del bilancio 2024 di Fruttagel, presentati durante l’assemblea che si è svolta a Faenza venerdì 30 maggio, fotografano un andamento stabile per la cooperativa con sede ad Alfonsine, nonostante gli scenari mondiali di incertezza economica, bellici e il cambiamento climatico. Un fatturato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Fruttagel, fatturato in leggero aumento e numero di occupati stabile: ad Alfonsine 640 addetti

