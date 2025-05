Frosinone chili di hashish e migliaia euro in un borsello | arrestato un uomo altri tre denunciati

A Frosinone, la lotta contro il traffico di droga si intensifica: un uomo è stato arrestato e tre denunciati con un sequestro record di 6.400 grammi di hashish e 6.000 euro in contante. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante che coinvolge il nostro Paese: l’aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti. La battaglia quotidiana delle forze dell’ordine è cruciale per proteggere le nuove generazioni da una realtà sempre più insidiosa.

Un uomo arrestato e tre denunciati per spaccio a Frosinone. Sequestrati 6.400 grammi di hashish e €6.000 in contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Frosinone, chili di hashish e migliaia euro in un borsello: arrestato un uomo, altri tre denunciati

