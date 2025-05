Frazione senza medico un nuovo disservizio

Frazione senza medico: un grido d’allerta che risuona non solo a Vigarano Pieve, ma in molte realtà italiane. Il vicesindaco Mauro Zanella denuncia una crisi crescente nella disponibilità dei medici di famiglia, un problema che tocca la salute di intere comunità. In un'epoca in cui l'assistenza sanitaria è più cruciale che mai, l'assenza di cure primarie rappresenta un'emergenza da affrontare. Quali soluzioni troveremo? La comunità merita di più!

"La situazione della presenza dei medici di famiglia, a Vigarano, in particolare nella frazione di Vigarano Pieve, sembra non trovare soluzione". Tuona il vicesindaco di Vigarano Mainarda Mauro Zanella. "Abbiamo tutti creduto che, finalmente, l’ Asl avesse trovato la giusta soluzione attraverso l’incarico alla dottoressa Torneo – segnala – ma purtroppo siamo da capo. Anche la dottoressa sta per andare altrove lasciando parte dei pazienti di Pieve ancora una volta senza assistenza ". La frazione si trova nuovamente ad affrontare una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, non trova soluzioni durature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Frazione senza medico, un nuovo disservizio"

Cerca Video su questo argomento: Frazione Senza Medico Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Frazione senza medico, un nuovo disservizio; Crisi dei medici di famiglia, fra i borghi umbri anche Mantignana chiede risposte; In 700 senza medico ambulatorio temporaneo per Siziano e Vidigulfo; Carenza di medici, a Siziano in 700 senza dottore: problemi anche a Scaldasole. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Frazione senza medico, un nuovo disservizio"

Segnala ilrestodelcarlino.it: Vigarano, il vicesindaco Zanella denuncia la problematica a Pieve "Anche questa dottoressa sta per lasciare". Ma è attesa a breve la sostituta.

La frazione di Strettura ha il suo nuovo medico

Secondo lanazione.it: SPOLETO La frazione di Strettura ha rischiato di rimanere senza medico di base, ma sindaco e Usl hanno trovato un sostituto. L’allarme è scattato con una petizione di 250 firme, raccolte dal ...

La frazione Mazzo di nuovo orfana di medici di base

Secondo ilgiorno.it: La sostituta inviata nella frazione rhodense nei mesi scorsi nell’ambulatorio di un medico ... ma senza nessuna risposta, "riteniamo doveroso sollecitarvi nuovamente, come già fatto rispetto ...