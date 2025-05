Frattesi Inter Di Marzio lancia la bomba sul futuro | Ecco il club con l’interesse più serio nei confronti del centrocampista

Davide Frattesi, astro nascente dell'Inter, è al centro di attenzioni ferventi. Secondo Di Marzio, un club sta mostrando un interesse concreto per il talentuoso centrocampista. In un calcio in continua evoluzione, dove i giovani talenti si affermano sempre più, il futuro di Frattesi potrebbe segnare una svolta cruciale. Riuscirà l'Inter a trattenerlo o assisteremo a un clamoroso trasferimento? La suspense cresce!

Le ultime sulla situazione. Davide Frattesi è stato senza dubbio uno dei protagonisti della stagione dell’ Inte r. Nonostante il suo impatto, a gennaio sembrava potesse lasciare Milano, con Napoli e Roma interessate al centrocampista. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha commentato la situazione ai microfoni di Sky Sport. SUL FUTURO DI FRATTESI «L’Atletico Madrid è quella più seria su Frattesi, poi è da capire il futuro di Simone Inzaghi da martedì in poi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, Di Marzio lancia la bomba sul futuro: «Ecco il club con l’interesse più serio nei confronti del centrocampista»

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

