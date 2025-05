Francia Grecia e Spagna vorrebbero aumentare l’età minima per accedere ai social

Francia, Grecia e Spagna stanno tracciando una nuova rotta per i social media: l’età minima per iscriversi potrebbe salire a 16 anni. Un passo audace in un mondo dove la sicurezza online e il benessere dei giovani sono temi caldi. Ma è davvero la soluzione? Il 6 giugno, l’Ue si riunirà per esplorare regole comuni. Scopriremo se questa iniziativa potrà tutelare le nuove generazioni dalle insidie digitali!

Bisognerà avere almeno 16 per potersi iscrivere alle piattaforme social. Le misure potrebbero entrare in vigore a breve, ma il dibattito prosegue, e l’Ue ne discuterà il 6 giugno per valutare regole comunitarie. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Francia, Grecia e Spagna vorrebbero aumentare l’età minima per accedere ai social

Stop a smartphone, controllo dell’età per accedere ai social. Dirigente viene licenziato perché contrario al divieto dei cellulari e in Francia c’è la pausa digitale

A Bruxelles, i ministri dell'Istruzione e della Gioventù dell'UE si sono riuniti per discutere la protezione dei giovani nel mondo digitale.

