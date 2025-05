Francesco Verrina e il successo di Doppio Jazz | si pensa a un’edizione cartacea

Francesco Cataldo Verrina esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dal progetto Doppio Jazz, testata dedicata al mondo del jazz e della musica colta. In un recente post, ha ringraziato i collaboratori per il loro impegno e ha sottolineato i progressi compiuti nel tempo: "Piano piano arriviamo lontano.". Ma la vera novità è dietro l'angolo: a partire da settembre potrebbe vedere la luce una versione cartacea bimestrale di Doppio Jazz. Una sfida ambiziosa che testimonia la crescita del progetto e l'interesse sempre maggiore da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. "Si vola alto", ha commentato Verrina, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire.

