Francesco Giorgino a Eboli Cult Letteratura | attesa per il quarto appuntamento del Festival

Eboli si prepara a un'altra imperdibile serata di cultura con il Festival Eboli Cult Letteratura! Dopo l'illustre Sergio Rizzo, venerdì 30 maggio sarà la volta di Francesco Giorgino, figura di spicco del giornalismo italiano. Un’opportunità unica per esplorare temi attuali e riflessioni profonde in un contesto che celebra la scrittura e il pensiero critico. Non perdere la chance di ascoltare le voci che raccontano il nostro tempo!

Continua, il programma di Eboli Cult Letteratura con l’alternarsi sul palco, tra giovedì e venerdì, di due tra i più importanti giornalisti del panorama italiano. Dopo l’incontro con Sergio Rizzo, venerdì 30 maggio in Arena Cult arriva Francesco Giorgino, giornalista e conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Francesco Giorgino a Eboli Cult Letteratura: attesa per il quarto appuntamento del Festival

