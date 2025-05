FOTO | Roman Reigns con una fan in attesa di vederlo di nuovo sul ring

Roman Reigns, il Tribal Chief, è tornato in pubblico per la gioia dei suoi fan, dopo una lunga assenza dai ring WWE. La sua presenza accende l'attesa per un ritorno che promette fuochi d'artificio! La rivalità con Seth Rollins e il tradimento di Paul Heyman lo hanno reso un protagonista ancora più intrigante. I tifosi non vedono l'ora di scoprire come si svilupperà questa saga fra colpi di scena e emozioni forti. Chi sarà il prossimo avversario nel suo cammino

Roman Reigns è assente dalla programmazione WWE dal Raw post Mania. Allo Showcase Of Immortals ha subito il tradimento da parte di Paul Heyman che si è unito a Seth Rollins (tradendo anche CM Punk). Poi nella puntata di Raw successiva a WM 41, il Tribal Chief è stato demolito da Seth Rollins e da Bron Breakker. Roman in pubblico. Una fan ha condiviso sui social una foto insieme a Roman Reigns. La giovane ragazza ha incontrato la Superstar WWE in Florida e ha subito immortalato il momento. Nella foto vediamo un Tribal Chief “in borghese”. Per il momento non è chiaro quando lo rivedremo in azione sui ring WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: Roman Reigns con una fan in attesa di vederlo di nuovo sul ring

