Forza Italia Giovani in ' trasferta' nella Capitale per il Congresso Nazionale

Forza Italia Giovani si prepara a un evento imperdibile: il Congresso Nazionale a Roma il 31 maggio. Un'opportunità unica per i giovani di tutta Italia di far sentire la propria voce e scegliere il nuovo Segretario Nazionale. In un contesto politico sempre più dinamico, sarà interessante vedere come queste nuove generazioni plasmeranno il futuro del partito. Non perdere l'occasione di scoprire le idee fresche e innovative che potrebbero cambiare il corso della politica italiana!

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Caserta parteciperà con entusiasmo l'attesissimo Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, in programma per sabato 31 maggio a Roma. Giovani provenienti da tutta Italia si riuniranno per eleggere il nuovo Segretario Nazionale.

Coppa Italia, Mattarella: «I calciatori un riferimento per tanti giovani, il vostro comportamento sia esemplare»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale le squadre di Bologna e Milan, finaliste di Coppa Italia.

I big di Forza Italia contro Fedez: da Craxi ai ministri nessun vuole il rapper all'evento dei giovani azzurri

Fedez invitato al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia

Fedez spiazza: sarà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia

