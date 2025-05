FORUM CYBER 4 0 2025 | PER LAVORARE INSIEME A UN FUTURO DIGITALE SICURO

Preparati a un futuro digitale più sicuro! Il Forum Cyber 4.0 torna il 4 e 5 giugno, riunendo esperti e aziende di spicco nel campo della cybersicurezza. L'evento, che si terrà presso l'Università Roma Tre, è un'opportunità imperdibile per approfondire le sfide e le soluzioni di un settore in rapida evoluzione. Scopri come collaborare per costruire un ecosistema digitale protetto. Non perdere l'occasione di far parte del cambiamento!

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno torna l’appuntamento annuale con il Forum Cyber 4.0, l’evento di riferimento per esperti e aziende leader nel mondo della cybersicurezza promosso dal Competence Center Cyber 4.0. L’edizione 2025 si terrà presso l’Università Roma Tre, nella prestigiosa Aula Magna del nuovo Rettorato in via Ostiense. Una due giorni di confronto sui temi più attuali della sicurezza informatica, un punto di incontro per le comunità dell’innovazione e delle competenze in materia di cybersecurity. Cyber 4.0 per la cybersicurezza nazionale e internazionale Cyber 4.0 opera in linea con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza ed è riconosciuto come interlocutore di riferimento per la sicurezza informatica a livello nazionale, europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FORUM CYBER 4.0 2025: PER LAVORARE INSIEME A UN FUTURO DIGITALE SICURO

Forum Cyber 4.0, appuntamento il 4 e 5 giugno all'Università Roma Tre

Il 4 e 5 giugno, l'Università Roma Tre ospiterà il Forum Cyber 4.0, un evento imperdibile per chi opera nel campo della cybersicurezza.

Cerca Video su questo argomento: Forum Cyber 4 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Forum Cyber 4.0: torna l’appuntamento annuale con l’innovazione e le competenze in materia di cybersecurity; Presentata in Comune a Treviso la seconda edizione del forum sulla cybersecurity; Milano capitale dell’Innovazione: le conclusioni del IV Young Innovators Business Forum. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Forum Cyber 4.0, appuntamento il 4 e 5 giugno all'Università Roma Tre

Scrive iltempo.it: Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno torna l’appuntamento annuale con il Forum Cyber 4.0, l’evento di riferimento per esperti e ...

Direttore Competence center Cyber 4.0

Come scrive forumpa.it: Direttore Operativo di Cyber 4.0, il Centro di Competenza nazionale sulla cybersecurity ... È membro dell’Advisory Board del Global Forum for Cyber Expertise (GFCE) ed esperto su cybercrime e cyber ...

Cyber 4.0: come trasformare l’Italia in un’eccellenza della cyber security

Secondo cybersecurity360.it: Il suo nome è Cyber 4.0, anche conosciuto come Cybersecurity Competence Center: un centro innovativo che mira a elevare il livello di competenza di imprese e Pubblica Amministrazione in tema di ...