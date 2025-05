Formula 1 GP Spagna 2025 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Preparati per un weekend da brivido! Dal 29 maggio al 1° giugno, il Gran Premio di Spagna farà vibrare i motori a Montmeló, mentre Sky e NOW ti porteranno in prima fila per seguire ogni sorpasso. In un momento in cui l'F1 sta riacquistando popolarità, non perdere questa chance di vivere l'emozione della gara in diretta. La velocità non aspetta: sintonizzati e lasciati coinvolgere dalla passione per le corse!

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MXGP, Lamborghini Super Trofeo, CIV e NTT Indycar Series. F1 AL MOTMELÓ – Da giovedì 29 a domenica 1° giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ultimo appuntamento del triple header europeo: il Gran Premio di Spagna,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1,&nbs. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Formula 1 GP Spagna 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

