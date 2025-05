Formia dalla Regione un milione e 300mila euro per il PalaFabiani

Formia si prepara a una nuova era sportiva: la Regione ha stanziato 1 milione e 300 mila euro per il PalaFabiani, un impianto cruciale non solo per il basket, ma anche per le scuole locali. Questo investimento non solo migliorerĂ le strutture, ma stimolerĂ anche la crescita di talenti giovanili in un contesto nazionale sempre piĂą attento allo sport come veicolo di inclusione e salute. Un passo importante verso un futuro brillante!

Formia, 30 maggio 2025- E’ una struttura sportiva molto importante per la cittĂ di Formia. Non solo qui si svolgono le gare ufficiali dei campionati di pallacanestro, ma è anche la palestra delle scuole “V. Pollione” e “Edmondo De Amicis”. Per questo l’impianto del “PalaFabiani” è stato subito al centro dell’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, che ha avviato un piano di riqualificazione generale degli impianti sportivi esistenti in cittĂ . Per il PalaFabiani mesi fa era stata presentata la candidatura in Regione per un finanziamento finalizzato ad un intervento di efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

