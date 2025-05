Formazioni ufficiali Fiorentina Inter Primavera | le scelte di Zanchetta e Galloppa

La finale Scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter si preannuncia una battaglia epica al Viola Park! I mister Zanchetta e Galloppa hanno scelto i loro undici titolari per un match che promette emozioni forti e talento in campo. Questo incontro non è solo un trofeo, ma un palcoscenico per i futuri campioni del calcio italiano. Non perdere l'occasione di seguire le gesta di questi giovani talenti!

Tutto pronto al Viola Park per la sfida che assegnerĂ lo Scudetto Primavera 24-25 tra Inter Primavera e Fiorentina. Ecco nel dettaglio le scelte ufficiali di Andrea Zanchetta e Daniele Galloppa per il match attesissimo. Calcio d'inizio ore 20:30 FIORENTINA (3-5-2): 22 Leonardelli; 17 Romani, 3 Baroncelli, 26 Kouadio; 19 Trapani, 6 Gudelevicious, 16 Keita, 8 Harder, 31 Scuderi; 9 Tarantino, 11 Rubino. A disposizione: 1 Vannucchi, 5 Sadotti, 7 Lamouliatte, 10 Ievoli, 18 Puzzoli, 21 Deli, 24 Braschi, 25 Elia, 27 Balbo Vieira, 28 Bertolini, 36 Caprini.

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti.

