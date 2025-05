Formazione professionale in Sicilia i fondi ci sono | spazio alle assunzioni

La Sicilia punta sulla formazione professionale: con un nuovo bando di 31 milioni all’anno per i prossimi tre anni, il totale salirà a 232 milioni entro il 2027. Un'opportunità imperdibile non solo per i giovani in cerca di lavoro, ma anche per le aziende che vogliono investire nel talento locale. L'assessore Mimmo Turano ha svelato un piano strategico che potrebbe cambiare il volto del mercato del lavoro isolano. Non perdere questa chance!

Il nuovo bando è stato già firmato e andrà in pubblicazione a giorni, mettendo sul tavolo altri 31 milioni all’anno per il prossimo triennio. A quel punto nella galassia della formazione professionale saranno arrivati 169 milioni subito, che cresceranno fino a 232 da qui al 2027. L’assessore Mimmo Turano ha presentato ai sindacati i bandi che stanziano 94 milioni per i corsi Iefp, quelli che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formazione professionale in Sicilia, i fondi ci sono: spazio alle assunzioni

Danza contemporanea, al centro di formazione professionale Platz14 aperte le audizioni per il secondo anno

Il centro di formazione Platz14 a Palermo apre le audizioni per il secondo anno, dedicato alla danza contemporanea.

