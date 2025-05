Formazione avvio d’impresa e partecipazione | ecco le priorità per i Giovani Imprenditori Cna

Un nuovo capitolo per i giovani imprenditori di Forlì-Cesena! Sotto la guida di Lucia Salaroli, la Cna Giovani Imprenditori ha messo al centro della sua agenda la formazione e l'avvio d'impresa. Questo è un passo cruciale in un contesto in cui l'innovazione e la creatività dei giovani sono più vitali che mai per il rilancio economico. La loro visione rinnovata promette di dare voce e opportunità a chi sogna di realizzare grandi idee!

Si è insediata, sotto la guida di Lucia Salaroli, la nuova presidenza di Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena, che sarà in carica fino al 2029 con una visione rinnovata e progetti concreti volti a valorizzare l’imprenditoria giovanile del territorio. La nuova presidenza intende portare avanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Formazione, avvio d’impresa e partecipazione": ecco le priorità per i Giovani Imprenditori Cna

Next Gi, start up competition ai Cantieri: "Palermo cresce grazie ai giovani imprenditori"

A Palermo, nei Cantieri culturali alla Zisa, si è svolta la "Next Gi, start up competition", un evento che celebra l'innovazione e l'impegno dei giovani imprenditori siciliani.

Formazione al palo. Così l’Italia perde 44 miliardi l’anno per il mismatch sul lavoro

Regione Calabria, presentato il Fondo ‘Imprese Donne e Giovani’ al Forum PA 2025

Fòrema sempre più centro di formazione d’eccellenza sull’intelligenza artificiale: nuovo webinar il 29 maggio

