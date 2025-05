Forlì-Rimini | Gara3 della semifinale si gioca a porte chiuse al Palafiera

Stasera si gioca gara3 della semifinale tra Forlì e Rimini, ma il Palafiera rimarrà deserto, un’eco di un momento teso. Questa scelta, in risposta agli incidenti di gara2, segna un punto cruciale per il basket italiano, in un contesto dove la sicurezza diventa prioritaria. L’assenza di pubblico trasforma l’atmosfera: chi avrà la forza di vincere nel silenzio? Sintonizzatevi su RaiSport per scoprire come proseguirà questa storia avv

Forlì e Rimini tornano in campo (palla a due ore 20) anche se non si è ancora smesso di parlare di ciò che è accaduto fuori, in occasione di gara2. Stasera gara3 della semifinale tra Pallacanestro 2.015 e Rinascita Basket si giocherà nel silenzio e nel vuoto di un Palafiera privo di pubblico. La diretta televisiva su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) è una magrissima consolazione per i tifosi – quelli veri – delle due sponde romagnole, in una partita che avrebbe certamente meritato una cornice di pubblico degna di un derby di tale portata, alle porte della finale promozione. Così come Forlì, ancora una volta spalle al muro, si sarebbe fatta forza del supporto dei propri supporter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì-Rimini: Gara3 della semifinale si gioca a porte chiuse al Palafiera

Forlì compie l’impresa a Cividale: in semifinale sarà derby contro Rimini

L'Unieuro Forlì compie un'impresa a Cividale, vincendo 81-78 e conquistando una storica semifinale di playoff contro Rimini.

Cerca Video su questo argomento: Forlì Rimini Gara3 Semifinale Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Serie A2 - Semifinale Playoff 2025 | Gara 3 ed ev. Gara 4 Unieuro Forlì - RBR Rimini: BIGLIETTERIA; Forlì-Rimini: Gara3 della semifinale si gioca a porte chiuse al Palafiera; A2 play-off semifinale gara3: Forlì-Rimini si gioca a porte chiuse; Derby di basket Forlì-Rimini, rischio rappresaglie tra tifosi. Il prefetto: “Erano pronti a fare la guerra”. 🔗Su questo argomento da altre fonti