Fontana Per le carceri serve iniziativa congiunta pubblico-privato

Le carceri italiane stanno vivendo un momento cruciale: l'innovazione è la chiave per un cambiamento reale. L'iniziativa congiunta tra pubblico e privato, come il “modello Lombardia”, punta a creare sinergie tra imprenditori e università per rispondere alle sfide del sistema penitenziario. È fondamentale ripensare il concetto di reinserimento sociale. Un progetto audace che potrebbe segnare un nuovo inizio per molti, trasformando le istituzioni penali in luoghi di opportunità.

MILANO (ITALPRESS) – “Per affrontare il tema delle carceri occorre uscire dagli schemi ordinari per entrare in un nuovo modo di considerare il problema. E, soprattutto, bisogna farlo rispettando veramente la Costituzione. Noi proponiamo il nostro modello, il ‘modello Lombardia’. Proponiamo di mettere insieme gli imprenditori, le università, le associazioni professionali e di categoria per costruire un’alternativa che sia veramente nuova, che vada oltre lo schema utilizzato fino ad oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a Milano alla presentazione della proposta ‘La fine del Sistema Infinito’, elaborata dall’Associazione Spazio Aperto. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it

