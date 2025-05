Fondi per i centri estivi Le risorse non bastano Oltre 400 domande senza contribuito

Centri estivi: una risorsa fondamentale per le famiglie, ma oltre 400 domande restano senza finanziamenti. La mancanza di fondi mette in discussione il diritto al gioco e all'apprendimento dei più piccoli. In un periodo in cui la socializzazione è più che mai necessaria, questi ritardi evidenziano un problema sistemico che richiede attenzione. È tempo di riflettere su come garantire opportunità a tutti i bambini!

Oltre 400 domande escluse dal contributo economico, pur essendo idonee a riceverlo. Il motivo? La mancanza di fondi. La pubblicazione della graduatoria (unica per l'intero circondario) delle famiglie beneficiarie del finanziamento regionale per la frequenza dei centri estivi da parte di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (17 anni in caso di disabilità certificata) riapre una vecchia ferita per i genitori del territorio alle prese con la chiusura delle scuole. Numeri alla mano, la situazione del cosiddetto 'Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro', rivolto alle famiglie nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, appare infatti peggiore rispetto a quella del 2024.

