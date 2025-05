Fondi ministeriali per i beni storico culturali Mastella e Lombardi | Schiaffo al Sannio è inaccettabile

Fondi ministeriali per il patrimonio culturale: un tema di grande attualità che tocca il cuore della nostra identità. La denuncia di Mastella e Lombardi è chiara: escludere le chiese sannite dai finanziamenti è un affronto inaccettabile. Questo non riguarda solo un territorio, ma mette in discussione il valore stesso della cultura e della storia che ci unisce. È tempo di alzare la voce e difendere le nostre radici!

Tempo di lettura: 2 minuti “ E’ inaccettabile che il ministro della Cultura Alessandro Giuli escluda le chiese della provincia sannita dai finanziamenti. L’estromissione di tutti gli edifici di culto della Città e della provincia dalle risorse concesse con il decreto di adozione del Programma lavori 2025-2027 e contestuale Elenco annuale 2025 è un fatto gravissimo. Invitiamo i parlamentari di centrodestra, sempre pronti a rampognare la Regione in caso di mancanze e invece pigramente disattenti quando gli sgarbi al territorio sono da ascrivere al Governo, ad unirsi ad una battaglia perché questa decisione, che riteniamo arbitraria ed estremamente penalizzante per un territorio con un patrimonio storico di straordinaria rilevanza, sia corretta e si eviti questo autentico schiaffo al Sannio e al suo tesoro storico-artistico”, così in una nota congiunta il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

