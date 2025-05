Fondi alla polizia locale vigilantes sui bus e Aci | come è diviso il Programma sicurezza

Il Programma Sicurezza 2025 segna un passo cruciale nella lotta per una mobilità più sicura. Con fondi dedicati a polizia locale, vigilanza privata sui mezzi pubblici e campagne ACI, si punta a proteggere ogni cittadino. Un aspetto interessante? La crescente attenzione alla sicurezza nei trasporti pubblici riflette un trend globale verso città più sicure e vivibili. Investire in sicurezza significa investire nel futuro!

È stata presentata in commissione consiliare regionale la ripartizione dei fondi del Programma sicurezza 2025. I finanziamenti andranno a polizia locale, vigilanza privata (anche per quanto riguarda i trasporti pubblici di Tpl) e campagne informative dell'Aci sulla sicurezza alla guida: in totale.

