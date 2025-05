Fonderie Pisano si valuta la delocalizzazione nella zona industriale di Salerno

La Fonderie Pisano potrebbe affrontare un’importante svolta: la delocalizzazione nella zona industriale di Salerno. Il tavolo tecnico convocato dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Napoli, il 9 giugno, segna l’inizio di discussioni cruciali su un futuro più sostenibile per l’azienda. In un momento in cui la transizione ecologica diventa prioritaria, sarà interessante osservare come questa scelta possa influenzare non solo l’economia locale, ma anche il settore industriale nazionale. Rimanete sintonizzati!

E’ stato convocato per il prossimo 9 giugno dal sindaco di Fisciano Vincenzo Napoli un tavolo tecnico a Palazzo di Città per iniziare a discutere di una possibile delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella zona industriale di Salerno. Una ipotesi emersa dopo che, di fatto, è decaduto il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fonderie Pisano, si valuta la delocalizzazione nella zona industriale di Salerno

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini

Le Fonderie Pisano rappresentano un nodo cruciale nella lotta per la salute pubblica. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mette in luce l'urgenza di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.

Cerca Video su questo argomento: Fonderie Pisano Valuta Delocalizzazione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fonderie Pisano, Consiglio di Stato accoglie ricorso: stop delocalizzazione a Buccino

Segnala salernonotizie.it: La decisione del Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto del Tar Campania: stop al progetto di delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella zona industriale di Buccino. E’ quanto sancito ...

Fonderie Pisano. Salerno possibile alternativa alla delocalizzazione a Buccino

ondanews.it scrive: Si è tenuto ieri al Comune di Salerno, in Commissione Ambiente, un incontro sul tema della delocalizzazione delle Fonderie Pisano. Al tavolo era presente per la prima volta, tra gli altri, anche ...

Delocalizzazione fonderie nel cratere, il sindaco di Postiglione: “Regole chiare”

Riporta infocilento.it: Non usa mezzi termini, il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, sulla questione delocalizzazione delle fonderie Pisano nella zona industriale di Buccino, oggetto di una querelle ...