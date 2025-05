Fondazione Theodora compie 30 anni in Italia i suoi artisti visitano più di 35 000 bambini l' anno; presenti in 44 reparti di 13 ospedali

Quest’anno la Fondazione Theodora celebra 30 anni di magia e speranza in Italia. I Dottor Sogni, con il loro tocco di leggerezza, visitano oltre 35.000 bambini l’anno, portando un sorriso anche nei reparti più difficili. In un’epoca dove la salute mentale è al centro del dibattito, il potere del gioco e della risata emerge come un antidoto prezioso contro la paura. Scopri come il sorriso può cambiare tutto!

I Dottor Sogni portano leggerezza nei reparti di oncoematologia, neuropsichiatria infantile, chirurgia pediatrica e rianimazione, dove ogni risata può diventare un'arma potentissima contro la paura e il dolore Era il 30 maggio del 1995 quando, per la prima volta, un "Dottor Sogni" della Fonda.

